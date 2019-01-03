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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
مع تباشير العام الجديد والشعب السوداني يعايش أجواء وذكريات الاستقلال المجيد أطلق الفنان الشاب حسين الصادق أغنيته الجديدة التي جاءت بعنوان (يوم قلت سوداني) معبراً فيها عن معاني الوحدة الوطنية التي تجمع كافة قبائل و أعراق الشعب السوداني بإحساس الوحدة ونبذ الفرقة والتعصب القبلي .
تقول كلمات الأغنية التي صاغ كلماتها الشاعر السموأل شمس الدين وألحان حمزة سليمان :
يوم قلت سوداني
عايز لي جنسية
قال لي قبيلتك إيه أنا كنت ناسيها ممكن تعديها
قال لي ما ممكن عشان ضرورية
أنا قلت طيب شوف..
أنا أمي حمرية شكل زاندية أبويا فوراوي ملامحو زنجية
وختم القصيدة بأبيات ذات دلالة سياسية تنسجم مع الحراك الذي يشهده الشارع السوداني الراهن الذي يشهد تحركات تطالب بحرية التعبير واختيار النظام الذي ينسجم مع تطلعات الجماهير حيث يقول فيها (أنا قلت أكتب زول قبيلتي حرية).
كانت هذه تفاصيل خبر حسين الصادق يطلق أغنية العام الجديد ويردد: (أمي حمرية وأبوي فوراوي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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