اهم عناوين الصحف الرياضية السودانية المطبوعة اليوم الخميس 3 يناير 2019م

نستعرض لكم عبر موقع الراكوبة نيوز اهم عناوين الصحف السودانية الرياضية المطبوعة اليوم الخميس 3 يناير 2019م من جميع الصحف الورقية السودانية .

الملاعب

ودهاشم سنار يفوز على الرابطة كوستي بهدفين دون مقابل باستاد سنار

الأهلي الخرطوم والموردة العاصمي يتعادلان بهدف لكل باستاد الخرطوم

الأمل عطبرة والخرطوم الوطني يتعادلان بهدف لكل بإستاد عطبرة

صحيفة الصدى :

المريخ يواصل الإعداد الجاد ويقاوم النقص الحاد قبل مواجهة هلال التبلدي

قريش يجتمع بشداد بعد تصريحات محمد جلال ويطلعه على آخر مستجدات الجمعية العمومية

الدكتور جار النبي يشيد بالتزام رباعي المريخ بالإمارات الكامل ببرنامج التأهيل

ود هاشم يهزم الرابطة كوستي بثنائية نظيفة.

صـحـيـفـة الـجـوهـرة الـريـاضـيـة :

بعثته تنتظرها إستقبالات حاشده بمطار بورتسودان هلال الكونفدراليه ينقل ابداعاته للمدينه الساحليه

الازرق ينجز المناورة الرئيسيه بالجوهره ..الزعفورى” يؤكد الجاهزيه للعرب ..وهيدان يخطط لمفاجأة حامل اللقب

جمال سالم” يصف الهلال بعملاق السودان ..يعدد مكاسب ٢٠١٨ ..وموكورا” يتلقى صفعه موجعه قبل صدام الهلال

المريخ” يفشل فى سداد مستحقات (سومانا).والنيجيرى يقرر فسخ عقده ويغازل الهلال

يختتم مناوراته بمسرح المواجهه مساء اليوم الهلال” يكمل الجاهزية بمناورة ساخنه لموقعه السوكرتا

قوامها ٣٥ فردا برئاسة زغبير بعثة الهلال تغادر الى بورتسودان عصر اليوم

السفارة الروانديه بالخرطوم تطمئن موكوار على الاحوال الامنيه

سالم يعود ويرافق البعثه

برقو يشن هجوما عنيفا على اتحاد سيكافا.

صحيفة قوون :

السوكرتا يتحدى الهلال ويشعل مواجهة بورتسودان

البعثة الزرقاء تغادر مساء اليوم إلى الشرق وإصرار وعزيمة وسط اللاعبين لحسم اللقاء

سالم يعودوينخرط في التدريبات .. بعثة موكورا الرواندي تصل بالخميس.. وتعديل مفاجئ لمباراة الأزرق وودهاشم

الفرقة المريخية تكثف التحضيرات لمعركة التبلدية

السناري ينتنفض ويغتال الذئاب ..والتعادل يسيطر على مباراتي الفرسان والقراقير والفهود والكوماندوز.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز