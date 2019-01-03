عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الخميس 3 يناير في السودان

ننشر لكم أهم عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في العاصمة الخرطوم اليوم الخميس 03 يناير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

صحيفة أخبار اليوم:

* الوطني : بيان الجبهة الوطنية دعوة للانقلاب ونسف للحوار الوطني .

* الدولب تدعو لاجتماع للنظر في استئناف الدراسة بولاية الخرطوم .

* اتجاه لتخصيص محطات وقود لوسائل المواصلات بالخرطوم .

* قيادي بالوطني في حوار مع (أخبار اليوم) : ليست هناك خلافات بين حميدتي والدولة .

صحيفة الوطن:

“الوطني” يتهم منشقين باستعداء الحوار وتحريض الجيش

الطيب مصطفي: لن نترك المركب للغرق والانسحاب خطوة لا أخلاقية

الشيوعي يؤيد إعلان “الحرية والتغيير” ويدعو لمؤتمر دستوري قومي

صحيفة الأخبار

الجبهة الوطنية تتهم الشيوعي والبعث بسرقة الاحتجاجات

“الشعبي”: ما يربطنا بـ”الوطني” الحوار وإذا رجحنا كفة”الانتفاضة” ستنجح

قيادي: بعض أعضاء الاتحادي الأصل مدفوعي الأجر من الوطني

الشعبية تدعو الشعبي والاتحاديين للانسحاب من الحكومة

اتحاد المخابز: زيادة الدعم شجّع الشركات على زيادة إنتاجها من الدقيق

صحيفة الجريدة

الوطني يقر بانسحاب “10” أحزاب مشاركة في الحوار

توقعات بقائمة جديدة لأسعار الأدوية ومخاوف من تدهور الأوضاع

الأمة القومي: ميزانية 2019 يصعب الالتزام بها صرفًا وإيرادًا

رزق والنور ينتقدان تمديد الطوارئ بشمال كردفان وكسلا

الشرطة: هدوء الأحوال الأمنية بكل ولايات السودان خلال احتفالات الاستقلال والميلاد

الهيئة التشريعية تمرر مرسومين جمهوريين بمد حالة الطوارئ في كسلا وشمال كردفان

الشيوعي يتمسك بقيام حكومة انتقالية لمدة”4″ سنوات

جريدة آخر لحظة

الطيب مصطفى:” لو فقدنا الوطن نشيل بقجنا نمشي وين”

الوطني يتهم أحزابًا بتحريض الجيش على الانقلاب

إحباط تهريب”18″ كيلو ذهب بكسلا

الشعبي: ولاة يستغلون قانون الطوارئ للتغطية على إخفاقاتهم

التربية تبحث الأسبوع المقبل مسار العام الدراسي

المالية:”15″ مليار جنيه زيادة في مرتبات العاملين بالدولة

صحيفة التيار

توقيع عقد تشغيل الميناء الجنوبي مع شركة فلبينية

كسلا..قيادات أهلية تحذر من محاولات شق نظارة الهدندوة

ملاسنات بمؤتمر أحزاب الحوار

التربية تكشف تفاصيل بشأن استئناف الدراسة

إثوبيا تعلن تطورات جديدة بشأن سد النهضة

زيادة جديدة في فاتورة مياه الشرب بالخرطوم

جريدة الانتباهة

يشمل وزارة المالية.. تعديل وزاري خلال أيام

الحزب الحاكم: مجموعة غازي تحرض على الإنقلاب

رئيس لجنة برلمانية: تجاوزات في تطبيق قانون الطوارئ بشمال كردفان

تسريب الوثيقة الرسمية لإعدام صدام حسين

معلومات خطيرة في محاكمة صاحب فيديو الاغتصاب بالمنشية

صحيفة السوداني

“الوطني” يتهم أحزابًا بتحريض الجيش للانقلاب ويلوّح باتخاذ إجراءات

الشرطة: مغتصب فتاة المنشية تابع لعصابة”نيقرز”

توقعات بارتفاع أسعار الأراضي والعقارات عقب فتح التمويل

الشعبي يدرس قرار انسحابه من الحكومة

تفاقم مشكلة صرف مرتبات الموظفين من البنوك

وزير الإعلام لـ”السوداني” قنوات سعت لتأجيج الاحتجاجات بالبلاد

جريدة الصيحة

البرلمان يمدد الطوارئ في كسلا وشمال كردفان والشعبي يعترض

الطيب مصطفى يتهم أحزاب الجبهة الوطنية للتغيير بالانتهازية

الشيوعي يؤيد تجمع المهنيين السودانيين ويشدد على عدم التخريب في المظاهرات

إحباط محاولة تهريب “18” كيلو من الذهب