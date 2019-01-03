السودان اليوم: صحيفة الصدى : المريخ يواصل الإعداد الجاد ويقاوم النقص الحاد قبل مواجهة هلال التبلدي

قريش يجتمع بشداد بعد تصريحات محمد جلال ويطلعه على آخر مستجدات الجمعية العمومية

الدكتور جار النبي يشيد بالتزام رباعي المريخ بالإمارات الكامل ببرنامج التأهيل

ود هاشم يهزم الرابطة كوستي بثنائية نظيفة. صحيفة الجوهرة الرياضية : بعثته تنتظرها إستقبالات حاشده بمطار بورتسودان هلال الكونفدراليه ينقل ابداعاته للمدينه الساحليه

الازرق ينجز المناورة الرئيسيه بالجوهره ..الزعفورى” يؤكد الجاهزيه للعرب ..وهيدان يخطط لمفاجأة حامل اللقب

جمال سالم” يصف الهلال بعملاق السودان ..يعدد مكاسب ٢٠١٨ ..وموكورا” يتلقى صفعه موجعه قبل صدام الهلال

المريخ” يفشل فى سداد مستحقات (سومانا).والنيجيرى يقرر فسخ عقده ويغازل الهلال

يختتم مناوراته بمسرح المواجهه مساء اليوم الهلال” يكمل الجاهزية بمناورة ساخنه لموقعه السوكرتا

قوامها ٣٥ فردا برئاسة زغبير بعثة الهلال تغادر الى بورتسودان عصر اليوم

السفارة الروانديه بالخرطوم تطمئن موكوار على الاحوال الامنيه

سالم يعود ويرافق البعثه

برقو يشن هجوما عنيفا على اتحاد سيكافا. صحيفة قوون : السوكرتا يتحدى الهلال ويشعل مواجهة بورتسودان البعثة الزرقاء تغادر مساء اليوم إلى الشرق وإصرار وعزيمة وسط اللاعبين لحسم اللقاء سالم يعودوينخرط في التدريبات .. بعثة موكورا الرواندي تصل بالخميس.. وتعديل مفاجئ لمباراة الأزرق وودهاشم الفرقة المريخية تكثف التحضيرات لمعركة التبلدية السناري ينتنفض ويغتال الذئاب ..والتعادل يسيطر على مباراتي الفرسان والقراقير والفهود والكوماندوز. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع السودان اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 3 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.