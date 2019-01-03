مطالبات برلمانية بفرض الطوارئ في الخرطوم

طالب نواب بالبرلمان إعلان حالة الطوارئ في جميع ولايات السودان، وخاصة ولاية الخرطوم، بسبب الإنفلات الأمني وتهريب الدقيق، وشح في الخبز .

ودعا البرلماني آدم كنة، أثناء مداولات البرلمان حول تمديد الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان، أمس الأربعاء بعدم تمديد الطوارئ في الولايتين، لجهة أنه لم يحقق أي تحسن هناك، وأضاف: “إذا كان الأمر هكذا، من الأفضل أن نعلن حالة الطوارئ في كل السودان” .

وأمن القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان د. بشير آدم رحمة، على حديث كنة، وأكد أن ولاية شمال كردفان آمنة ولا داعي للطوارئ، وأضاف:”الطوارئ تأتي بسمعة سيئة للبلد ونحن الفينا مكفينا” .

وتابع:”لو كان لابد من فرض الطوارئ فالخرطوم أولى لأن فيها أنفلاتاً أمنياً وتهريب الدقيق ومواطنها لا يجد الخبز”، مشيراً وبحسب صحيفة التيار الى أن قانون الطوارئ فيه “مفسدة” كبرى، مطالباً الهيئة التشريعية بعدم إجازته .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)