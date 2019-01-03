مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم 3-1-2019 في الدوري الانجليزي

نرصد مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم 3 يناير 2019 بث مباشر يلا شوت أون لاين ضمن مباريات الجولة الواحدة والعشرون من منافسات الدوري الانجليزي لكرة القدم بدون تقطيع، لقاء هام للغاية في مرحلة مهمة من البريميرليج، حيث ستكون المواجهة منقولة عبر قناة bein sport hd 2 مساء اليوم، وسنضع لكم رابط بث مباشر للقاء قبل بدايته بدقائق.

يبدأ موعد مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مساء الخميس في الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر، الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية، وستقوم قناة بي إن سبورت hd 2 بنقل المباراة حصرياً ومباشرة بالتعليق العربي، في لقاء سيسعى من خلاله ليفربول تحقيق الانتصار على أرضية ميدانه وسط جماهيره ليواصل انفراده بصدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية.

ليفربول الذي يقوم بتدريبه المدرب الألماني يورجن كلوب يسعى بتشكيلة شبه متكاملة هذا الموسم في الفوز ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز الغائبة عن خزائن النادي منذ 28 عام، وهناك أمال كبيرة من جانب المدير الفني الألماني خاصة في ظل تواجد أسماء كبيرة داخل الفريق وعلى رأسهم محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والهولندي فان دايك وغيرهم من اللاعبين المميزين في كافة المراكز.

ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر

وعن طرق مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ، فإنه يمكنك متابعة أحداثه عبر التلفزيون عبر القنوات الناقلة للقاء وهي BEIN SPORT HD 2، أو عبر روابط مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت، وسنتيح لكم قبل بدابة اللقاء رابط مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي أون لاين يلا شوت بدون تقطيع.