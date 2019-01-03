بعد انضمام قوى المعارضة له.. تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى مسيرة ثالثة قُرب القصر الرئاسي الأحد المقبل

الخرطوم: باج نيوز

دعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى مسيرة ثالثة نحو القصر الجمهوري الأحد القادم وإلى قيادة موكب يوم الأربعاء من ذات الأسبوع يتوجه نحو البرلمان في أم درمان، لتسليم مذكرة تُطالب برحيل الحكومة الحالية.

وانضم خلال الساعات الماضية إلى “تجمع الهنيين السودانيين” كل من قوى نداء السودان، قوى الإجماع الوطني، والتجمع الإتحادي المعارض.

ووجهت هذه الأطراف عبر بيان مشترك، صدر اليوم (الخميس)، دعوةً للخروج غداً الجمعة في كل مدن السودان تحت مسمى “جمعة الحرية والتغيير” على حد وصفها.

وقال تجمع المهنيين وشركائه، في بيان صحفي اليوم (الخميس)، إنهم سيواصلون التظاهرات الليلية في كافة أنحاء البلاد، وبالكيفية التي ترتب لها الجماهير وقياداتها الميدانية “لتشتيت قوة النظام”.

وطالب البيان الصادر، كل قطاعات الشعب “المهنية والسياسية والنساء، والطلاب، والقطاعات العمالية، والتجار والحرفيين، وغيرهم”، للانتظام وتشكيل لجان للإضراب السياسي والعصيان المدني في كل أنحاء السودان.

وقاد تجمع المهنيين السودانيين مظاهرتين وسط الخرطوم بالقرب من القصر الرئاسي، نجحت الأجهزة الأمنية والشرطية في تفريقها.

وسقط عدد من القتلى والجرحى في الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن السودانية وانطلقت منذ ديسمبر الماضي.

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