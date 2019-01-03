بالارقام الجنيه السوداني يفقد مكاسبه الاخيرة مقابل سعر الدولار برفقة اسعار العملات الاجنبية اليوم الخميس 3 يناير 2019م في السوق السوداء السودان (صرف نقدا وشيكات)

عاودت اسعار العملات الاجنبية الصعود التدريجي مقابل الجنيه السوداني بعد اقل من أسبوع لهبوط قياسي سجلته في السوق الموازي وفق متابعات موقع اخبار السودان .

حيث أكدت مصادر لموقع اخبار السودان انهيار الجنيه السوداني مجددا وفقدان مكاسبه الاخيرةنسبيا خلال افتتاح تعاملات اليوم الخميس و كانت قد عاودت اسعار العملات الارتفاع مجددا يوم امس متأثرا بتصريحات للبنك المركزي السوداني عن الوديعة القطرية .

ووفق بيانات موقع اخبار السودان فقد صعد سعر الدولار الامريكي مجددا ليبلغ صرف الورقة الخضراء في المتوسط نقدا مبلغ 54جنيها بعد ان كان قد تراجع خلال الأيام القليلة الماضية الى مبلغ 50جنيها في تراجع قياسي فيما بلغ متوسط صرف الدولار في التعاملات البنكية اليوم 65جنيها .

ووفق متابعات موقع اخبار السودان يأتى تراجع الجنيه السوداني بعد ان صرح محافظ البنك المركزي السوداني حول حقيقة وصول الوديعة القطرية حيث نفى استلام اي أموال ما ادى الى مخاوف في السوق السوداء وعودة صعود العملات رغم قلة الطلب بسبب وفر العرض حيث قامت جهة ما وفق مصادر مطلعة بضخ عملات اجنبية في السوق خلال الأيام الماضية .

وفي ذات السياق توقع خبراء اقتصاد عودة استمرار تعافي الجنيه السوداني في القريب العاجل حيث ينتظر مركزي السودان عدد مو الودائع الاجنبية .

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الخميس 03\01\2019م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير

العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات اخبار السودان الدولار الامريكي 54.00 جنيه الريال السعودي 14.20جنيها الدرهم الاماراتي 16.90جنيها اليورو 60.00 جنيه الجنيه الاسترليني 66.00جنيه الجنية المصري 3.06 جنيه الريال القطري 14.70 جنيه

يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم الخميس 3\1\2019م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير