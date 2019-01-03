تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة المجهر * المؤتمر الوطني: خروج الأحزاب عن الوثيقة الوطنية طريقة غير أخلاقية * “كمال عمر”: المؤتمر الشعبي يدرس الانسحاب من الحكومة صحيفة آخر لحظة * الطيب مصطفى : (لوفقدنا الوطن نشيل بقجنا نمشي وين ؟) * الوطني يتهم أحزاباً بتحريض الجيش على الإنقلاب * إحباط تهريب (18) كيلو ذهب بكسلا صحيفة السوداني * “الوطني” يتهم أحزاباً بتحريض الجيش للإنقلاب ويلوح بإتخاذ إجراءات * “التربية”: إجتماع الأسبوع القادم لتحديد موعد استئناف الدراسة * تفاصيل جديدة في قضية مغتصب فتاة المنشية * إحباط تهريب (18) كيلوغرام ذهب صحيفة التيار * توقيع عقد تشغيل الميناء الجنوبي مع شركة فلبينية * كسلا .. قيادات أهلية تحذر من محاولات شق نظارة الهدندوة * ملاسنات بمؤتمر أحزاب الحوار * التربية تكشف تفاصيل بشأن استئناف الدراسة صحيفة مصادر * (الوطني) يتهم مجموعة (غازي) بتحريض الجيش على الإنقلاب * قيادية شيوعية تختفي داخل عناية مكثفة بمستشفى خاص صحيفة الإنتباهة * يشمل وزارة المالية.. تعديل وزاري خلال أيام * الحزب الحاكم: مجموعة غازي تحرض على الإنقلاب * رئيس لجنة برلمانية: تجاوزات في تطبيق قانون الطوارئ بشمال كردفان صحيفة الدار * العثور علي العروس المختفية “أبرار” غريقة شمال أم درمان * وزير الدولة بالداخلية يؤكد هدوء الأحوال الأمنية * مصرع 10 أشخاص دهسهم أثناء جلوسهم تحت ظل بص آخر * جهاز الأمن يضبط ذهباً قيمته 47 مليار * مقتل شخصين في حادثين منفصلين ليلة رأس السنة * اليوم لطلاب الشهادتين: إمتحانا القرآن الكريم للأساس والرياضيات المتخصصة للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 3 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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