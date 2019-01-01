السجن المؤبد لنظامي اغتصب طفلة عمرها 12 سنة بالخرطوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الشرطة

الخليج 365:

أصدرت محكمة الأسرة والطفل بأم درمان برئاسة القاضي ابراهيم حسن الطاهر عقوبة السجن عشرين عاماً في مواجهة نظامي أدين باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً بعد إدانته بتهمة تحت المادة 45ب الاغتصاب من قانون الأسرة والطفل حيث قام المتهم باستدراج المجني عليها داخل منزله، كما أمرت المحكمة أن يدفع المتهم غرامة وقدرها 10 ألف جنيه منها تعويض وقدرها 8 ألف جنيه للطفلة.

وتعود التفاصيل الكاملة حسب صحيفة الدار، بأن الوقائع حدثت بمنطقة أم بدة بأم درمان عندما كانت المجنى عليها تقف بالقرب من منزلها فقام المتهم باستدراجها إلى منزله وقام بالاعتداء عليها وعندما علمت أسرتها قاموا بإخطار الشرطة التي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتم القبض على المتهم وبعد اكتمال التحري تم تقديمه للمحاكمة وبعد سماع الحيثيات صدر الحكم السابق ذكره.