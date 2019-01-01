ترتيبات لنشر 4 آلاف كاميرا مراقبة بالخرطوم

أكد والي الخرطوم، الفريق أول شرطة هاشم الحسين، الثلاثاء، على أهمية استخدام التقنية في العمل الأمني والجنائي وخفض الجريمة، مشيراً إلى مشروع المدينة الآمنة الذي يهدف إلى إنشاء “4” آلاف كاميرا مراقبة لحفظ الأمن والاستقرار بالولاية وتقديم الخدمات اللازمة.

ووقف الوالي على استمرار عملية التأمين خلال احتفالات البلاد بعيد الاستقلال ورأس السنة الميلادية بغرفة المراقبة بقسم شرطة الدرجة الأولى بالعمارات، بحضور الفريق شرطة حقوقي بابكر أحمد الحسين، نائب المدير العام لقوات الشرطة، ومعتمد المحلية ومدير شرطة الولاية. واطمأن الوالي على الموقف الأمني، ومدى التأمين من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة.

من جانبه أكد الفريق شرطة حقوقي بابكر أحمد الحسين نائب المدير العام – المفتش العام لقوات الشرطة، خلو مضابط الشرطة من البلاغات المزعجة خلال الاحتفالات برأس السنة وأعياد الاستقلال، مشيداً بالتلاحم المجتمعي للجنة المجتمعية لحي الدرجة الأولى مع الشرطة تحقيقاً لشعار”الأمن مسؤولية الجميع” تحقيقاً للأمن والطمأنينة.

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