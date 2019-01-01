المركزي يكشف سياساته المصرفية للعام 2019م في مؤتمر صحفي اليوم محافظ بنك السودان يُعلن عن محفظة بالعملتين الأجنبية والمحلية للصناعة الدوائية

الخرطوم: الصيحة

كشف بنك السودان المركزي، عن إنشاء محفظة ببنك التنمية الصناعية بالعملتين الأجنبية والمحلية للصناعة الدوائية، فيما يعلن “المركزي” اليوم “الثلاثاء” عن سياساته المصرفية للعام 2019م، من خلال مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء.

وتوقعت وزيرة الدولة بوزارة الصحة الاتحادية، الفريق د. سعاد الكارب، خلال اجتماع آلية توفير الدواء الراتب أسبوعياً بحضور محافظ بنك السودان المركزي وغرفة مصنعي الأدوية أمس، توقعت أن يقفز إنتاج مصانع الأدوية الوطنية خلال الفترة المُقبلة ليغطي أكثر (60%) من حاجة السوق المحلي في العام 2019، وأكدت الوزيرة على أهمية تنفيذ قرار الرئيس الخاص بالاكتفاء الذاتي، وأشارت إلى أن التحدي أمام المصانع يتمثل في زيادة الإنتاج، وتغطية أصناف جديدة عبر عدد من المصانع الجديدة والتصنيع التعاقدي، مشدد على ضرورة تنفيذ خطة 2019 للمصانع بكل الكميات المطلوبة.

من جانبه، جدد محافظ بنك السودان المركزي، محمد خير الزبير، التزامه بتوفير العملات الأجنبية للتصنيع الدوائي، وأشار إلى إنشاء محفظة ببنك التنمية الصناعية بالعملتين الأجنبية والمحلية للصناعة الدوائية “تمويل، مواد خام”، ودعا الزبير المصانع لوضع خطة واضحة للإنتاج وتحديد الكميات والعمل بالطاقة التشغيلية للمصانع.

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم غرفة المصنعين مامون الطاهر استعداد مصانع الأدوية لتنفيذ خطة 2019م والخاصة بالاكتفاء الذاتي، وأوضح أن حاجة مصانع الأدوية من العملة الأجنبية لا تتعدى الـ(100) مليون دولار في العام، مؤكداً التزام مصنعي الأدوية بتغطية الأدوية المقفولة للصناعة الوطنية بنسب تفوق الـ “100%”.

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