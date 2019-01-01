وجه المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل لجنة برئاسة بروفيسور “مصطفى البلة” مقرر المجلس ووكيل الوزارة للنظر في إمكانية فتح الجامعات تدريجياً بالتنسيق مع إدارات المؤسسات والجهات المختصة حسب صحيفة المجهر، وذلك في أعقاب تعليق الدراسة بالجامعات بعد الأحداث الأخيرة. وشدد المجلس في ختام دورة انعقاده رقم (30) لسنة 2018 والمنعقد بجامعة (الرازي) مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بوضع الخطط والبرامج لتنفيذ مرتكزات إصلاح الدولة في المجالات الاقتصادية وتحسين معاش الناس وإرساء وترسيخ دعائم الحكم الراشد والإصلاح المؤسسي.

وأكد رئيس المجلس ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. الصادق الهادي عبد الرحمن المهدي لدى مخاطبته جلسة الانعقاد، أن مؤسسات التعليم العالي لها دور فاعل في توجيهات ومرتكزات برنامج إصلاح الدولة لما تزخر به من باحثين ومفكرين، مطالباً بجعل الجامعات جامعات منتجة لما لديها من خبرات علمية. الخرطوم (كوش نيوز) يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع النيلين

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم العالي توجه بتشكيل لجنة للنظر في إمكانية فتح الجامعات تدريجياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.