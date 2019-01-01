تجمع المهنيين السودانيين يُنظم مسيرة ثالثة في قلب الخرطوم

الخرطوم: باج نيوز

يعتزم تجمع المهنيين السودانيين، تنظيم تجمع ومسيرة أخرى في قلب الخرطوم، خلال أيام معدودة.

وقال مصدر موثوق من تجمع المهنيين لـ(باج نيوز) اليوم (الثلاثاء) إنهم يعملون بتنسيق تام وتفاهم مع بعضهم في اختيار وتحديد موعد آخر لتنظيم احتجاج ثالث على مقربة من شارع القصر.

واعتبرالمصدر أن تجمعهم ظهر أمس الإثنين، كان ناجحاً رغم إحكام الأجهزة الأمنية والشرطية قبضتها على مداخل وشوارع المناطق المحيطة بـ”صينية القندول”، مؤكداً أنهم سينجحون في كل مرة بوضع خطة لتجمع حاشد.

واستخدمت الأجهزة المختصة أمس الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتقريف المتظاهرين، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من الأفراد.

ونظم تجمع المهنيين السودانيين احتجاجين في قلب الخرطوم، قبل أن تحلق به ركب المعارضة وقوى الإجماع الوطني.

وكان جهاز الأمن والمخابرات السوداني، أعلن عن إطلاق سراح عدد من الموقوفين بسبب الاحتجاجات الأخيرة.

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