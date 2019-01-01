مقتل وجرح 27 سوداني بمناجم الذهب التشادية

لقى 20 شخص مصرعهم وجرح سبعة آخرين في مناجم الذهب بتشاد، حيث شنت مليشيات قبلية يعتقد تبعيتها للتبو هجوم على السيارة التي تقل السودانين بعد خروجهم من مناجم الذهب (كوري) متجهين الى منطقة (الطينة السودانية) الحدودية مع تشاد فاوقعت 20قتيل و7جريح واحرقت سيارتهم بحسب تدوينة ناشط من المنطقة على فيس بوك ، وجرى الهجوم في يوم 28/12، وشهدت مناجم الذهب الواقعة قرب الحدود السودانية معارك قبلية بين( العرب والوداي) اوقعت عشرات القتلى والجرحى، وهي امتداد لصراع قبلي بين الوادي والعرب في مناطق عدة اوقع قتلى وجرحى في الاشهر الماضية.

وسبق ان شنت مليشيات من قبائل التبو التشادية هجوم على مناجم الذهب قبل عدة شهور اوقع قتلى وجرحى بينهم سودانيين واسرت المليشيات عددا منهم قبل ان تطلق سراحهم، ثم تدخلت الحكومة التشادية بقواتها واحرقت مخيمات المعدنيين وطردتهم بعد ظهور نشاط للمعارضة التشادية هناك، واصدر وزير الامن التشادي (باشر) توجيهاته لقواته مباشرة عبر التلفزيون التشادي بحرق كل شئ وطرد المعدنين، بعد انقضاء مهلة للخروج من المناجم والمنطقة.

ويذهب العديد من السودانيين خاصة من اقليم دارفور الى مناجم الذهب في تشاد والنيجر للتعدين والحصول على الذهب لطبيعة التداخل وسهولة العبور رغم المخاطر الكبيرة في مناجم الذهب.

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نعتذر للصور المؤلمة لكن بعض الاسر تتعرف على ابنائها من خلالها في ظل انعدام وسائل الاتصال.