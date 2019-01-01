التعليم العالي توجه بتشكيل لجنة للنظر في إمكانية فتح الجامعات تدريجياً

وجه المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل لجنة برئاسة بروفيسور “مصطفى البلة” مقرر المجلس ووكيل الوزارة للنظر في إمكانية فتح الجامعات تدريجياً بالتنسيق مع إدارات المؤسسات والجهات المختصة حسب صحيفة المجهر، وذلك في أعقاب تعليق الدراسة بالجامعات بعد الأحداث الأخيرة. وشدد المجلس في ختام دورة انعقاده رقم (30) لسنة 2018 والمنعقد بجامعة (الرازي) مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بوضع الخطط والبرامج لتنفيذ مرتكزات إصلاح الدولة في المجالات الاقتصادية وتحسين معاش الناس وإرساء وترسيخ دعائم الحكم الراشد والإصلاح المؤسسي.

وأكد رئيس المجلس ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. الصادق الهادي عبد الرحمن المهدي لدى مخاطبته جلسة الانعقاد، أن مؤسسات التعليم العالي لها دور فاعل في توجيهات ومرتكزات برنامج إصلاح الدولة لما تزخر به من باحثين ومفكرين، مطالباً بجعل الجامعات جامعات منتجة لما لديها من خبرات علمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)