أسعار الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 1-1-2019

ننشر لكم أسعار الذهب اليوم في السودان بالجنيه السوداني، SDG، حسب التوقيت المحلي لمدينة الخرطوم بالإضافة إلى أسعار الذهب بالأمس مع حساب نسبة التغير. الأسعار تشمل أسعار الذهب بالأوقية والجرام من جميع العيارات عيار 24 و22 و21 و18 و14. وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير الثلاثاء 1 يناير 2019 الاثنين 31 ديسمبر 2018 أوقية الذهب 60,938.92 60,932.94 0.01 % جرام الذهب عيار 24 1,959.45 1,959.26 جرام الذهب عيار 22 1,796.02 1,795.84 جرام الذهب عيار 21 1,714.17 1,714.01 جرام الذهب عيار 18 1,469.12 1,468.97 جرام الذهب عيار 14 1,143.32 1,143.21 جرام الذهب عيار 12 979.73 979.63 جرام الذهب عيار 10 816.44 816.36

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