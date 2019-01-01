الشرطة: استقرار أمني نسبي بالبلاد باستثناء "الخرطوم وسنار"

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الشرطة، هاشم على عبد الرحيم، إن "ولايات السودان (18 ولاية) شهدت الإثنين استقرارا نسبيا في الأحوال الأمنية عدا بعض الأحداث المتفرقة بولايتي الخرطوم وسنار".
وأضاف عبد الرحيم وفقاً لـ"وكالة الانباء السودانية الرسمية"، "دون حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات".وفرقت الشرطة مئات المتظاهرين وسط العاصمة الخرطوم، قبل توجههم للقصر الرئاسي لتقديم مذكرة تطالب بتنحي البشير
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، توقيف العشرات وصور وفيديو لمصابين في المظاهرات.
وفي السياق أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (مستقلة)، أن عدد الإصابات في احتجاجات اليوم بالعاصمة الخرطوم بلغت 8 إصابات.
وقالت في بيان، إن "هناك إصابات بالرصاص في الرأس والفخذين لعدد من المتظاهرين، كما أن هناك كسر لأحد المحتجين في اليد، وإصابة بسبب عبوة غاز مسيل للدموع"، وفق البيان.
وأضافت أن هناك "إصابات باختناق بسبب الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع"، دون تفاصيل.وكان الأمن قد أعلن، إطلاق سراح معظم الموقوفين على خلفية المظاهرات الأخيرة، بعد اكتمال الإجراءات الأمنية اللازمة حيالهم، فيما تستمر التحقيقات بشأن بقية الموقوفين دون تحديد عدد المفرج عنهم أو عدد الموقوفين.
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