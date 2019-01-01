أسعار العملات في السودان بالسوق الموازي (شيكات) 1-1-2019 م.

متوسط أسعار العملات في السودان في السوق الموازي -شيكات- اليوم الثلاثاء 1-1-2019 م. العملة الصرف مقابل الجنيه الدولار الامريكي 60 الريال السعودي 14.80 الدرهم الاماراتي 15.60 اليورو 62 الجنيه الاسترليني 66

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