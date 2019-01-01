استئناف الدراسة متروك لتقديرات الولايات

السودان اليوم:
أعلنت وزارة التربية والتعليم العام أن أمر استئناف الدراسة وتحديد مصير الطلاب من الجلوس للامتحانات متروك لتقديرات إدارات التعليم بالولايات.
وطالبت الإدارة المعنية بوضع معالجات مثل تكثيف الحصص لفترات صباحية ومسائية على أن يكتمل العام الدراسي في وقته المحدد له.
وقالت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الثلاثاء” إن العام الدراسي مربوط بالعام الدراسي المقبل، وأشارت إلى أن العام الجديد من المتوقع أن يبدأ في نهاية مايو أو بداية يونيو القادم.
وأوضحت الصحيفة أنه لا يستبعد تعطيل الدراسة لظروف فضل الخريف المقبل في العام الجديد.
الصيحة
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