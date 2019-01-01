السودان اليوم: صحيفة الصدى

إتحاد الكرة يطالب مجلس المريخ بعقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس جديد

الأحمر يعود للتدريبات اليوم ويشكل بعثته للابيض لمواجهة هلال التبلدي

منافس المريخ يؤمن على بقاء امادا ويواجه شباب فيلاج موسى في الكأس غدا

أكرم خيري : مباراة هلال الأبيض مهمه. …ونبحث عن الأفضل ‏

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صحيفة الزعيم

الإتحاد العام : فترة مجلس المريخ إنتهت

اللجنة القانونية بالإتحاد : إدارة الأحمر لم تنفذ المهام الموكلة لها بإجازة النظام وتوفيق الأوضاع

الزعيم يفتح ملف هلال الرمال. ….يعود للتدريبات اليوم. ….حجوج : أموال العربية أغرت التسيير بالاستمرارية

رباعي المريخ يواصل الجلسات التأهيلية يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع السودان اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 1 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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