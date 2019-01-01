اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الثلاثاء 1 يناير 2019م

نستعرض لكم عبر الراكوبة نيوز ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة في العاصمة الخرطوم اليوم الثلاثاء 1 يناير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

أخبار اليوم:

* في ذكرى الإستقلال: رئيس الجمهورية يؤكد الالتزام بانتخابات حرة ونزيهة في 2020

* قرار جمهوري بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة

* المالية والمطاحن يتفقان على انسياب دقيق الخبز

* حوار الاستقلال : (أخبار اليوم) تستعرض مع الأستاذة إيمان محمود الفضلي سيرة ومسيرة والدها

* مسودة سياسات البنك المركزي للعام 2019م بوكالة السودان للانباء اليوم

* زلزال يضرب القاهرة بدون خسائر

الوطن:

* البشير يدعو الأحزاب للتعاطي بروح النصح وتقديم البدائل

* المعارضة تتوافق على إعلان سياسي للخروج من الأزمة السياسية

* المهدي يرفض تلبية دعوة القصر للاحتفال بذكرى الاستقلال

آخر لحظة

البشير: ظروف البلاد الحالية بسبب عوامل داخلية وخارجية

المالية والمطاحن يتفقان على انسياب الدقيق

اتجاه لإعادة فتح الجامعات تدريجيًا

2018..الكرة السودانية تحمل كتابها بشمالها

النيابة:19 دعوى قتل و203 سرقة وتلف منذ بدء الاحتجاجات

الشرطة تحتوي احتجاجات بالخرطوم وظوابط جديدة بشأن الاحتياطي النقدي للبنوك

السوداني

البشير: اقتربنا من تجاوز الأزمة الاقتصادية

الحكومة تتلقى دعمًا كبيرًا من دول عربية للقمح والوقود

الشرطة: احتواء احتجاجات متفرقة بالخرطوم وسنار دون خسائر

السجن”10″ سنوات والدية لقاصر قتل صبيًا في رحلة

تطبيق زيادة الأجور اعتبارًا من يناير

الحكومة: جهات استخباراتية وراء التظاهرات الأخيرة

التيار

السنوسي: ” أنا صائم”

في أقل من “48” ساعة.. القبض على المتهم بقتل السوري

البشير: نقدر معاناة الشعب

تفاصيل جديدة بمحاكمة مدير مياه الخرطوم الأسبق

الحكومة: لا اتجاه لرفع الدعم عن الخبز

في حادثة مروعة.. وفاة”10″ أشخاص دهسًا ببص فقد توازنه شمال الكوة

الصيحة

البشير: أوشكنا على تجاوز الأزمة الاقتصادية الضاغطة

الحكومة: جهات خارجية ضالعة في التظاهرات

المالية توقع اتفاقًا مع المطاحن وترتفع بالدعم إلى “680” جنيهًا لجوال الدقيق

التعليم العالي: لجنة للنظر في إمكانية فتح الجامعات تدريجيًا

رسالة تهنئة من ملك السعودية وولي العهد للبشير بذكرى الاستقلال

الانتباهة

مصرع وإصابة”4″ أطفال بانفجار قنبلة

الرئيس للشعب: شكرًا على صبركم الجميل

الشرطة تفرق احتجاجات في قلب الخرطوم

اتجاه لزيادة رسوم العبور

إدانة ناظر أوقاف مسن بخيانة الأمانة وتسليمه لذويه

وزير: موظفون يلجأون لطرق ملتوية غير قانونية بسبب ضعف الرواتب

وزير: حل مشكلة السيولة والوقود والخبز جذريًا في أبريل

موعد للنطق بالحكم في قضية داعشي متهم بالاتجار في السلاح

اليوم التالي

البشير: موازنة 2019 أبقت على الدعم وزيادة الرواتب وعدم إضافة أعباء ضريبية

احتجاجات وسط الخرطوم والسلطات تفرق المحتجين بالغاز المسيل للدموع

بنك السودان يطالب بمحاربة الربط بين المصدرين والمستوردين

بكري يوجه بمراجعة شاملة للاستراتيجية القومية

الأمن يطلق سراح الموقوفين في المظاهرات الأخيرة

الكارب تتوقع ارتفاع إنتاج مصانع الدواء الوطنية إلى “60%” في العام 2019

المجهر السياسي

البشير يشكر الشعب السوداني ويؤكد: سنتجاوز الأزمة الاقتصادية

قرار جمهوري بتشكيل لجنة تقصي حقائق في الأحداث الأخيرة

الهلال يتحفز للسوكرتا بمعنويات رباعية الشرطة

قادة وخلفاء الطريقة الختمية يساندون البشير

القضارف تستأنف الدراسة جزئيًا بـ”الأربعاء” وتفرغ من محاكمة المتهمين

والي ولاية الجزيرة: مرتبات العاملين خط أحمر

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز