بعد اسابيع من الصمت.. معتز موسى يعود للتغريد عبر تويتر .. شاهد ماذا قال ؟

غرد رئيس مجلس الوزراء معتز موسى، بمناسبة ذكرى الإستقلال المجيد، والعام الجديد، وذلك بعد ايام من الصمت على مواقع التواصل الاجتماعي .

ونشر معتز موسى على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث قال : “أهنئ امتنا السودانية بذكرى الاستقلال المجيد ، سائلاً الله عاما جديدا، اوفر انتاجا، ووطننا اعلى شأنا، وأكثر إزدهارا”.

وأضاف “موسى”: ” ‏بحمد الله وتوفيقه وبعد الاتفاق مع مستوردي الادوية يوم السبت الماضي، تم التوقيع اليوم مع المطاحن على اتفاقية توزيع دقيق الخبز 100,000 جوال يومياً بدعم 680 جنيها للجوال، تؤكد الدولة أن همها المواطن اولاً واخيراً.

وتابع : ” ‏متوكلين على الله ندخل عامنا الجديد، بموازنة العام 2019 ، وهي تحمل بشريات الاصلاح الاقتصادي، تمكينا للانتاج والصادر ،واهتماما بغذاء المواطن وتعليمه و علاجه .ودون اعباء جديدة “.

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