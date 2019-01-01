استمرار هبوط سعر الدولار .. اسعار العملات الاجنبية تتراجع قياسيا مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 1 يناير 2019م في السوق السوداء السودان (صرف نقدا وشيكات)

تقترب اسعار العملات الاجنبية اليوم في السوق السوداء بالسودان من الاسعار المقرة من قبل لجنة صناع السوق التى يديرها البنك المركزي السوداني حيث سجل صرف العملات الاجنبية مقابل الجنية السوداني وفق بيانات موقع اخبار السودان .

حيث كشف متعاملون في السوق الموازي وسط الخرطوم في اتصالات مع موقع اخبار السودان ارتفاع قيمة الجنيه السوداني وتراجع سعر الدولار والريال السعودي خلال افتتاح التعاملات الصباحية اليومية اليوم الثلاثاء .

وتفصيلا , يواصل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه السوداني اليوم مقتربا من السعر الرسمي (47.50) حيث بلغ صرف العملة الامريكية في مستهل التعاملات مبلغ 50.96 جنيها في المتوسط للتعاملات النقدية في بلغ سعر صرفه عبر التحويلات البنكية 60 جنيها لكل دولار وفق بيانات اخبار السودان وسط توقعات باستمرار الهبوط تزامنا مع ارتفاع العرض مقابل الطلب اثر الوديعة المليارية القطرية بعد استلام البنك المركزي السوداني الدفعة الاولى من المبلغ ( sudanakhbar.com ) .

وفي ذات السياق اكد مصدر مسؤول في لجنة صناع السوق ان ارتفاع العرض أثرت على الاسعار الحاليه لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، مشيراً إلى أنها شهدت هبوطا في الاسواق الموازية ، متوقعاً مزيداً من الانخفاض حتى وصوله للاسعار المعلنة من آلية سعر الصرف وذلك عقب إنسياب عائدات الصادر من الذهب والمحاصيل النقدية، بجانب إنفاذ سياسة الإستيراد عبر فتح الإعتمادات من قبل البنوك التجارية متوقعا ان تؤدي المنحة المليارية التي اعلنت عنها الحكومة إلى تراجع اسعار الصرف في الفترة المقبلة .

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاثنين 01\01\2019م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير

العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات اخبار السودان الدولار الامريكي 50.96 جنيه الريال السعودي 13.40جنيها الدرهم الاماراتي 14.90جنيها اليورو 57.00 جنيه الجنيه الاسترليني 63.00جنيه الجنية المصري 2.80 جنيه الريال القطري 13.50 جنيه

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متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم الثلاثاء 1\1\2019م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير