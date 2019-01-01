ابتداء من يناير 2019 الرئيس البشير يعد بزيادة رواتب الموظفين ودعم الفئات الضعيفة

قال الرئيس السوداني عمر البشير، خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الـ63 للاستقلال، إنه «تم اعتماد ميزانية عام 2019 بشكل جديد لمعالجة الأزمة الاقتصادية وستشمل زيادة الرواتب وعدم إضافة أي أعباء ضريبية جديدة».

وناشد «البشير»، خلال الكلمة التي بثتها قناة «العربية»، نناشد القوى السياسية والحزبية بالمساهمة الراشدة في التعاطي مع قضايا السودان، داعيًا السودانيين للتوحد ونبذ العنف دعما للنسيج الاجتماعي.

وأردف: «ملتزمون بإجراء انتخابات 2020 في أجواء حرة ونزيهة، وندعو المعارضة للمشاركة في بناء السودان»، مؤكدًا أنه «سنرفع الرواتب وندعم المزيد من السلع للفئات الأضعف».