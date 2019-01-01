قال الرئيس السوداني عمر البشير، خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الـ63 للاستقلال، إنه «تم اعتماد ميزانية عام 2019 بشكل جديد لمعالجة الأزمة الاقتصادية وستشمل زيادة الرواتب وعدم إضافة أي أعباء ضريبية جديدة».
وناشد «البشير»، خلال الكلمة التي بثتها قناة «العربية»، نناشد القوى السياسية والحزبية بالمساهمة الراشدة في التعاطي مع قضايا السودان، داعيًا السودانيين للتوحد ونبذ العنف دعما للنسيج الاجتماعي.
وأردف: «ملتزمون بإجراء انتخابات 2020 في أجواء حرة ونزيهة، وندعو المعارضة للمشاركة في بناء السودان»، مؤكدًا أنه «سنرفع الرواتب وندعم المزيد من السلع للفئات الأضعف».
كانت هذه تفاصيل خبر ابتداء من يناير 2019 الرئيس البشير يعد بزيادة رواتب الموظفين ودعم الفئات الضعيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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