الكشف عن موعد تطبيق زيادة الاجور لجميع العاملين في الخدمة العامة.. شاهد حجم الزيادة ؟

سونا / أكد الاتحاد العام لنقابات عمال السودان أن الموازنة العامة للدولة التي تمت إجازتها تحمل العديد من الايجابيات الي جانب زيادة الاجور التي سيتم تطبيقها اعتبارا من شهر يناير٢٠١٩.
واوضح الأستاذ خيري النور علي أمين علاقات العمل بالاتحاد لسونا أن الزيادة ستبدأ بمبلغ ٥٠٠ جنيه في حدها الأدني وتصل الي ٢٥٠٠ جنيه في حدها الأعلي وفقا لهيكل الاجور لجميع العاملين في الخدمة العامة للقطاع العام علي المستوى الاتحادي والولائي وقال الأستاذ خيري النور أن الابقاء على دعم السلع الاساسية والخدمات كالدقيق والكهرباء والوقود الي جانب تخفيض الإنفاق الحكومي تعد من البشريات التي من شأنها أن تؤدي الي زيادة الإنتاج وصولا الي الاستقرار الاقتصادي .
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص قال الاستاذ خير ان الاتحاد العام بدأ في حوار مع اتحاد أصحاب العمل لإيجاد صيغة يتم بموجبها تحقيق زيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.
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