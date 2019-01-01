تصريح جديد من لجنة صناع السوق بشأن إنخفاض اسعار العملات الاجنبية في السوق الموازي .. شاهد ورد فيه ؟

كشفت آلية صناع السوق أن زيادة عرض العملات الأجنبية أسهم في إنخفاض أسعار صرفها في السوق الموازي خلال الايام الماضية.
واكد مصدر مسؤول بالآلية في تصريح لـــ(smc) ان زيادة العرض أثرت على الاسعار الحاليه لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، مشيراً إلى أنها شهدت هبوطا في الاسواق الموازية ، متوقعاً مزيداً من الانخفاض حتى وصوله للاسعار المعلنة من آلية سعر الصرف وذلك عقب إنسياب عائدات الصادر من الذهب والمحاصيل النقدية، بجانب إنفاذ سياسة الإستيراد عبر فتح الإعتمادات من قبل البنوك التجارية.
وتوقع المصدر ان تؤدي المنحة المليارية التي اعلنت عنها الحكومة إلى إنخفاض اسعار الصرف في الفترة المقبلة .
الخرطوم (smc)
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