اعلنت الهيئة القومية للطرق والجسور عن عزمها زيادة قيمة تحصيل رسوم عبور المركبات بالطرق القومية .
وكشف مدير الهيئة مهندس جعفر حسن آدم عن ضعف التحصيل وعده لا يكفي للصيانة ،لافتا
خلال مخاطبته احتفال وزارة النقل والطرق والجسور والتنمية العمرانية بيوم الخدمة العامة ، الى انه ظل ثابتا لفترة طويلة ولم يتم تغييره منذ7سنوات ، واكد احتياجهم لقرارات واضحة في اسعار التحصيل .
وأقر جعغر باهمية تصريح استخدام المقطورتين لضرورة نقل الصادر من مناطق الانتاج الى الميناء بيد انه على ضرورة السيطرة على الحمولات ، كاشفا عن جديتهم في تنفيذ محور تفعيل الموازين حيث تمت صيانة (15-10 )موازين.
وذكر ان موازنة2019 تشمل بناء وتركيب نظام التحصيل الالكتروني في الطرق القومية خاصة في الرئيسية منها كطريق الجيلي ـ شندي ـ عطبرة ، طريق سواكن ـ بورتسودان مشيرا الى انها من الطرق المستهدفة لزيادة قيمة التحصيل لتأهيلها وصيانتها ورفع عبء تشييدها عن كاهل وزارة المالية.
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