وزير بالدولة يعلق بشأن سبب الفساد في السودان .. شاهد ماذا قال ؟

عزا وزير الدولة بالنقل والتنمية العمرانية لواء ركن معاش عمران يحيى يونس تفشي الفساد لعدم التدريب والخبرة الكافية ووضع الشخص غير المناسب وضعف الرواتب الذي جعل بعض العاملين يلجأون للطرق الملتوية للتصرفات الغير قانونية لحاجتهم مشيرا الى ان حكومته في موازنة 2019 سعت الى تعديل المرتبات والاجور ومعالجتها موضوعيا.
واكد خلال مخاطبته يوم الخدمة العامة بوزارة النقل تحت شعار “تحديات موازنة 2019ـ2020م” ان وزارة النقل تعتبر العمود الفقري للاقتصاد وشبهها بـ (عضم الضهر).ودعا مدراء الادارات بالوزارة الى الابتعاد عن ظلم العاملين واقامة العدالة والتي هي جزء من الاصلاح لمؤسسات الدولة في العمل العام.
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