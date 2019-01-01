رياضة عرض رسمي لشراء الغربال مقابل 200 ألف دولار والمريخ يطالب بنصف مليون دولار

تفاصيل جديدة على تفاصيل جديدة حول العرض الذي تقدم به نادي شباب بلوزداد الجزائري لنادي المريخ لكسب خدمات مهاجمه محمد عبد الرحمن في في فترة التسجيلات الشتوية التي يفتح بابها في شهر يناير القادم ، وكشف مصدر إن النادي الجزائري المعروف قدم عرضه عن طريق وكيل الأعمال الجزائري هشام الذي أجرى اتصالاً باللاعب عارضاً عليه الانتقال لنادي شباب بلوز داد .

ولكن الغربال رفض الخوض مع الوكيل في أي تفاصيل مالية وطلب من الوكيل التحدث مع إدارة نادي المريخ ومنحه رقم عضو مجلس الغدارة شمس الدين الطيب عبر هاتف الوكيل هشام مؤكداً له رغبة شباب بلوزداد الأكيدة في التعاقد مع محمد عبد الرحمن .