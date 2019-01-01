تفاصيل جديدة على تفاصيل جديدة حول العرض الذي تقدم به نادي شباب بلوزداد الجزائري لنادي المريخ لكسب خدمات مهاجمه محمد عبد الرحمن في في فترة التسجيلات الشتوية التي يفتح بابها في شهر يناير القادم ، وكشف مصدر إن النادي الجزائري المعروف قدم عرضه عن طريق وكيل الأعمال الجزائري هشام الذي أجرى اتصالاً باللاعب عارضاً عليه الانتقال لنادي شباب بلوز داد .
ولكن الغربال رفض الخوض مع الوكيل في أي تفاصيل مالية وطلب من الوكيل التحدث مع إدارة نادي المريخ ومنحه رقم عضو مجلس الغدارة شمس الدين الطيب عبر هاتف الوكيل هشام مؤكداً له رغبة شباب بلوزداد الأكيدة في التعاقد مع محمد عبد الرحمن .
وأكد شمس الدين لابن الرئيس الجزائري أن إدارة نادي المريخ تطلب 500 ألف دولار لترسح اللاعب وإخلاء سبيله ، وهو ما اعتبره المسؤول الجزائري مبلغاً فلكياً ، وأكد أنهم لن يقدموا أكثر من 200 ألف دولار لشراء بطاقة اللاعب ورفض شمس الدين العرض الجزائري وأكد أنهم لن يتراجعوا عن المبلغ المطلوب لأنه يساوي القيمة الفنية للاعبهم محمد عبد الرحمن ، لتتعثر المفاوضات بين الطرفين وتتوقف عند هذه المحطة .
الجدير بالذكر أن نادي مولوديه العاصمة الجزائري كان قد سبق الشباب بلوزداد في تقديم عرض رسمي لإدارة نادي المريخ الإسبوع الماضي لتحصل على ورقة تسريح اللاعب ، فيما لم يتم الكشف عن العرض المالي الذي قدمه مولودية .
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة عرض رسمي لشراء الغربال مقابل 200 ألف دولار والمريخ يطالب بنصف مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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