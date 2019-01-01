هناك كارثة في 2019.. خبيرة أبراج تحذر محمد صلاح

حذرت عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر حديثها التلفزيوني، محمد صلاح نجم نادي ليفربول من التعرض إلى الإصابات خلال الفترة المقبلة.

وقالت خبرة الأبراج خلال حديثها في برنامج على مسؤوليتي عبر قناة صدى البلد: "محمد صلاح برج الجوزاء ونصيحتي المهمة له أنه في الثلث الأخير من السنة يحاول يحمي نفسه من الإصابات".

ويقدم محمد صلاح مستوى أكثر من مميز مع ليفربول فهو يتصدر قائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 13 هدفا حيث يوجد صراع كبير مع أوباميانج جناح أرسنال وهاري كين مهاجم توتنهام.

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة بعد خوض 20 مباراة في البريميرليج.