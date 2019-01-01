(أصحاب العمل) بجنوب دارفور يحث التجار على إيداع أموالهم في البنوك

وأكد مسار لسونا، التزام بنك السودان المركزي بإعادتها متى ما طلب المودعون أموالهم. وقال: "إعادة الاستلام مدعوم بتعهد والتزام من بنك السودان المركزي وهو الضامن لذلك". وشدد مسار على ضرورة مشاركة كل التجار والرأسمالية الوطنية في مبادرة إيداع بجنوب دارفورأسوة بالولايات الأخرى.

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