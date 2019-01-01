شرطة ولاية الخرطوم : خطة محكمة لاحتفالات هادئة خلال ليلة الاستقلال المجيد وراس السنة الميلادية .

اكد الفريق شرطة حقوقي/ إبراهيم عثمان عبدالرحيم مدير شرطة ولاية الخرطوم تعامل قواته بمهنية عالية تجاه تأمين إحتفالات أعياد الإستقلال المجيد وراس السنة الميلادية وذلك من خلال تكثيف الوجود الشرطي الذي يهدف للعمل المنعي للجريمة وتسهيل الحركة وفك الإختناقات المرورية الناتج عن استيعاب العدد الهائل من المركبات في وسط المدن الثلاث ..

اضافة الى وضع المعالجات المرورية التي من شأنها تسيير الحركة وتوفير السلامة المرورية وتقديم الخدمات للمواطنين بفتح المسارات الاضافية .. بجانب فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وضبطها للمجموعات المتفلتة والمخربين بمختلف المناطق ..

وحيا الفريق/ ابراهيم المواطنين ودورهم في حماية امنهم وممتلكاتهم من الذين يستهدفون افساد فرحتهم واكد ان الشرطة لن تقف حائلا بينهم وبين افراح الوطن بعيد الاستقلال وهي ايضا تشاركهم افراحهم وتعمل عينا ساهرة من اجل امنهم وطمانينتهم وراحتهم ..