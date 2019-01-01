اضافة الى وضع المعالجات المرورية التي من شأنها تسيير الحركة وتوفير السلامة المرورية وتقديم الخدمات للمواطنين بفتح المسارات الاضافية .. بجانب فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وضبطها للمجموعات المتفلتة والمخربين بمختلف المناطق ..
وحيا الفريق/ ابراهيم المواطنين ودورهم في حماية امنهم وممتلكاتهم من الذين يستهدفون افساد فرحتهم واكد ان الشرطة لن تقف حائلا بينهم وبين افراح الوطن بعيد الاستقلال وهي ايضا تشاركهم افراحهم وتعمل عينا ساهرة من اجل امنهم وطمانينتهم وراحتهم ..
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة ولاية الخرطوم : خطة محكمة لاحتفالات هادئة خلال ليلة الاستقلال المجيد وراس السنة الميلادية . لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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