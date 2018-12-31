انهيار كبير في اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني بالسوق السوداء

شهدت العملة السودانية تحسنًا كبيرًا خلال تعاملات اليوم الاثنين في السوق الموازي حيث أرتفع الجنيه السوداني مقابل الدولار الامريكي والريال السعودي وبقية العملات الاجنبية .

وجاء سعر صرف الدولار الامريكي بالسوق السوداء اليوم بـ52 جنيه مقارنة بسعر تعاملات يوم امس الاحد حيث كان قد بلغ 54 جنيه .

وانخفض الريال السعودي الى 14.00 جنيه اليوم مقارنة بـ14.40 جنيه يوم امس الاحد، كما انخفض الدرهم الاماراتي الى 15.40 جنيه .

وسجل سعر صرف اليورو اليوم انخفاضا الى 59.50 جنيه مقارنة ب62.00 جنيه يوم الاحد حسب ماذكره متعاملون بالسوق الموازي، كما انخفض الجنيه الاسترليني الى 67.00 جنيه.

وتباينت آراء الاقتصاديين حول دواعي الانخفاض المفاجئ، البعض ذهب إلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد هذه الأيام، بيد أنها شلت الحركة بوسط الخرطوم، الموقع الأكثر شراءً للعملات الأجنبية، فيما ذهب آخرون إلى الوديعة المليارية القطرية التي قيل إنها أودعت بالبنك المركزي.

اضغط هنا لمشاهدة جدول اسعار العملات في السوق السوداء والبنك المركزي اليوم الاثنين 31 ديسمبر 2018م

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز