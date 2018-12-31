11 إصابة في تظاهرات اليوم بالخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الاثنين، أنها رصدت إصابة ١١ في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم اليوم.

وأضافت في بيان لها أن السلطات الأمنية لم تنجح في فض التظاهرات بالرغم من استخدامها الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

والمصابين هم، مختار محمد الشفيع، طالب ثانوي أصيب بكسر في اليد اليسرى وحالته مستقرة، كما تم تسجيل ثلاث إصابات، في مستشفى فضيل، وهم إبراهيم جمعة بإصابة في الرأس، والشاذلي محمد إصابة رصاصة في الفخذين الأيمن والأيسر، وهديل الصافي إصابة صغيرة في الرأس، وإصابة غير خطيرة في مستشفى الفيصل، لأحمد صالح عثمان وحالته مستقرة.

وأشار البيان إلى أن الإصابات التي سجلت دخولها في مستشفى الخرطوم، هم محمد عباس الفادني، إصابة في الرأس، خالد متولي، إصابة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع وحالته مستقرة، وسهيل القراي بإصابة في القدم بعبوة غاز مسيل للدموع.