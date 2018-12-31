عاجل: خطاب مرتقب للرئيس البشير خلال الساعات القادمة

يلقي الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الاثنين خطابًا أمام الشعب بمناسبة ذكرى استقلال السودان وبالتزامن مع احتجاجات شعبية في العاصمة الخرطوم إحتجاجًا على الاوضاع المعيشية الصعبة .
وقال حزب المؤتمر الوطني الحزب الحاكم في السودان، أن رئيس الجمهورية عمر البشير سيلقي كلمة أمام الشعب السوداني اليوم الاثنين عند الساعة الثامنة مساءًا .
وتحتفل السودان اليوم الاثنين، 31 ديسمبر/ كانون الأول، بالعيد 63 للاستقلال، وذلك بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية 2019.
ويشهد السودان، احتجاجات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة انطلقت، في 19 ديسمبر/ كانون الأول، عقب قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاث مرات في بلد يعاني من ركود اقتصادي.
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