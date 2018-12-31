اعتقال صحفية CNN في الخرطوم منذ قليل

الأمن السوداني يعتدي علي الصحفية يسرا الباقر مراسلة قناة CNN الأمريكية أثناء تغطيتها لتظاهرات ‎موكب 31 ديسمبر في ‎العاصمة الخرطوم. يذكر أن آلاف السودانيين خرجوا في تظاهرات حاشدة اليوم على خلفية دعوة المهنيين السودانيين للتظاهر ضد نظام الرئيس البشير اليوم الأحد.

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