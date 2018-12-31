أم درمان الآن.. جموع غفيرة تطالب برحيل النظام

خرجت جموع غفيرة في منطقة الشنقيطي بأم درمان تطالب برحيل النظام، في وقت تصاعدت فيه وتيرة التظاهر بوسط الخرطوم بصورة كبيرة، على الرغم من الانتشار الأمني الكثيف. وأفاد مراسل "اخبار الخليج 365" المتواجد بموقع الحدث، بأن منطقة الشنقيطي في أم درمان شهدت مظاهرات عنيفة نددت بالغلاء وطالبت برحيل النظام فورا. وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا لموكب سلمي لتسليم مذكرة إلى القصر الجمهوري تطالب برحيل البشير ونظامه.

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