قوات الأمن السودانية تطلق “البمبان” على مسيرة في قلب الخرطوم تطالب بتنحي البشير

قامت قوات الأمن السودانية، “قبل قليل” بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة، لفض مسيرة دعا لها “اتحاد المهنيين” لتسليم مذكرة للقصر الرئاسي.

وجلس مجموعة من المحتجين على الأرض، ظهر اليوم “الاثنين”، في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، قرب “صينية القندول”، وهم يهتفون “سلمية سلمية”، وسط تعزيزات أمنية مشددة، بحسب ما شاهد محرر “أخبار الخليج 365”.

وكانت “إتحادات مهنية ” في الخرطوم، مدعومة من قوى المعارضة السودانية، قد دعت لموكب ثاني لتسليم مذكرة إحتجاج للقصر الرئاسي ظهر اليوم، تطالب بتنحي الرئيس البشير، تصدت لها الشرطة، ولازالت أزقة “السوق العربي” في وسط الخرطوم تشهد مطاردات للمحتجين.

بينما تشهد أحياء ومدن العاصمة الرئيسية هدوءً تاماً، مع حركة أسواق وسير عادية.

وقال مراسل قناة العربية بالخرطوم، “قبل قليل”، أن موكب اليوم أكبر من السابق، ولازال المشهد في حالة كر وفر، مع مطاردات من قبل الشرطة، ووقوع إصابات وإعتقالات في صفوف المتظاهرين، “على حد وصفه”.

وشهدت عدة مدن سودانية تظاهرات عفوية خلال الايام الماضية، إحتجاجاً على تردي المعيشة وأزمة الخبز والسيولة، بدأت كـ “هبة شعبية”، إلا أنها تحولت إلى مطالب سياسية تطالب بتنحي النظام الحاكم، بعد تدخل أحزاب معارضة للحكومة السودانية.

وكان البرلمان السوداني قد أجاز ميزانية العام 2019 والقوانين المصاحبة لها يوم أمس الأحد، بعجز بلغ 53 مليار جنيه، مع إبقاء الدعم على الوقود والخبز، وتعهد رئيس الوزراء وزير المالية، “معتز موسى” بالعمل على حل القضايا الرئيسية “الوقود، القمح، السيولة، التضخم” التي تشكل تحديات للموازنة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)