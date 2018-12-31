عاجل.. اعتقال ابنة الصادق المهدي في مظاهرات اليوم

اعتقلت شرطة الخرطوم، منذ قليل، زينب أبنة رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، أثناء مشاركتها في مظاهرات اليوم بوسط العاصمة.

وأنطلقت منذ قليل، مسيرات تجوب في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم دعا لها اتحاد المهنيين السودانين من صنية "القندول" متجهة للقصر الرئاسي للمطالبة برحيل "البشير".