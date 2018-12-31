هيئة مياه النيل تقرر عقد إجتماعاً بالخرطوم مارس المقبل.

واتفق الجانبان بحسب بيان مشترك، على ترسيخ التعاون في مجال البحوث والعلوم بين المركز القومي لبحوث المياه في مصر ونظيره في السودان، وكذلك بحث سبل تدعيم التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية وزيادة التنسيق المشترك بين أجهزة الوزارتين.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة موضوعات في مجال الموارد المائية بين البلدين ودراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، وإدارة الخزانات داخل السودان، إضافة لمشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، ومتابعة المحطات الهيدرومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير التبخر، وتوسيع أنشطة الهيئة.
وقد ورأس الجانب السوداني د. سيف الدين حمد رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الري والكهرباء، بينما ترأس الجانب المصري للهيئة د. أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري.
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