عاجل.. إصابة مواطن بطلق ناري في الرأس أثناء مظاهرات الخرطوم

أطلقت قوات الأمن بمنطقة انفا بوسط السوق العربي، الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع "البمبان"، علي المتظاهرين، وأسفرت عن وقوع أولإصابة في الرأس. وأنطلقت منذ قليل، مسيرات تجوب في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم دعا لها اتحاد المهنيين السودانين من صنية "القندول" متجهة للقصر الرئاسي للمطالبة برحيل "البشير".

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