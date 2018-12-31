سودانايل:

انطلقت المسيرة الظافرة والتي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين اليوم الاثنين 31 ديسمبر 2018م والتي انطلقت من صينية القندول باتجاه القصر متحدية الحكومة المذعورة والتي قامت بتحويل وسط الخرطوم لثكنة عسكرية حيث أحاطت المدرعات وعربات الدفع الرباعي المحلة بالدوشكات وعربات الأمن التي لا تحمل لوحات وعدد كبير جدا من قناصة ورجال الأمن مسلحين يحيطون بكل المداخل والطرق المؤدية لوسط الخرطوم ورغم ذلك تدافعت الجماهير الحاشدة من كل حدب وصوب مما أفقد السلطة الباشطة صوابها وتعاملت كعادتها بقسوة وععنف مبالغ فيه وأطلقت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع واستعملت الهراوات وقد نتج عن ذلك اصابة احد المتظاهرين إإصابة مميتة حيث تلقى طلقة مباشرة في الرأس (مرفق فيديو) وقامت السلطات باعتقال اعداد كبيرة من المتظاهرين ورغم كل هذا البطش لا زالت المسيرة الظافرة تتقدم باتجاه القصر مطالبة برحيل النظام وستوافيكم سودانايل بالأخبار أول بأول كونا معنا… يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سودانيل

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: إصابة أحد المتظاهرين برصاصة في الرأس .. إنطلاق المسيرة الظافرة المطالبة بإإسقاط النظام .. الحكومة المذعورة تحول وسط الخرطوم لثكنة عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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