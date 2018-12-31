تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني الاثنين 2018/12/31

بالارقام هبوط كبير يسجله سعر الدولار بصحبة اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين 31 ديسمبر 2018م في السوق السوداء السودان (الصرف نقدا وشيكات)

يواصل سعر الدولار الامريكي التراجع منذ ايام برفقة بقية اسعار العملات الاجنبية في السوق السوداء وسط توقعات بهبوط اضافي خلال الايام المقبلة اثر عوامل مختلفة ابرزها اندلاع الاحتجاجات وسط الخرطوم ما ادى الى شلل في السوق الموازي وسط مخاوف امنية بعد اطلاق حملات امنية مكثفة بجانب الحديث عن الوديعة القطرية لا سيما بعد إعلان استلام البنك المركزي للجزء الأول من الوديعة وفق مصادر موقع السودان .

حيث أكد متعاملون في السوق الموازي في اتصالات لموقع السودان ان سعر الدولار الامريكي هبط خلال مستهل التعاملات المالية صباح اليوم الاثنين ليبلغ 52 جنيها في التعاملات النقدية مقتربا من سعر لجنة صناع السوق (47.50) مقابل 64 جنيها في التعاملات البنكية ويعتبر التراجع هبوطا قياسيا حيث كان قد صعد قبل اقل من اسبوعين ليلامس 80 جنيها .

وبحسب ذات المصادر فإن أسعار العملات الأجنبية بدأت تأخذ مسارها نحو الانخفاض بصورة كبيرة، منذ إعلان وصول الوديعة المليارية البالغ قدرها (مليار دولار)، إلى جانب اندلاع التظاهرات الشعبية بعدد من الولايات.

وفي وقت سابق أوضح اقتصاديون لموقع السودان أن تراجع اسعار العملات الاجنبية ازاء الحديث عن وديعة مالية للبنك المركزي تقدر بمليارين دولار، وبعد تصريح الحكومة السوداني بنيتها ضخ 20 مليون درهم يوميا الى السوق وبيعها كمية من الذهب للتجار محليا لمعاجلة ازمة تدهور الجنيه السوداني اضافة الى ارتفاع نسبة العرض مقابل الطلب اثر نهاية العام وتراجع طلب المستوردين على العملة الاجنبية بدافع الحصول على بدائل رسمية .

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاثنين 31\12\2018م (وقت نشر الخبر )

تنويه \ يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والاسعار قابلة للتغيير

العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات اخبار السودان

الدولار الامريكي 52.00 جنيه

الريال السعودي 14.00جنيها

الدرهم الاماراتي 15.40جنيها

اليورو 59.46 جنيه

الجنيه الاسترليني 66.50جنيه

الجنية المصري 3.00 جنيه

الريال القطري 14.10 جنيه

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم الاثنين 31\12\2018م



العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان

الدولار الامريكي 64

الريال السعودي 15.30

الدرهم الاماراتي 16.80

اليورو 66

الجنيه الاسترليني 69