تشكيلات من الامن والشرطة تطوق " صينية القندول"

شهد وسط العاصمة الخرطوم، صباح الإثنين، إنتشار كثيف لتشكيلات مختلفة من قوات الجيش والأمن والشرطة، وسارعت تلك القوات الي تطويق" صينية القندول"، مكان تجمع مظاهرة دعا اليه تجمع "المهنيين السودانيين"، كما انتشر الجنود علي متن سيارات الدفع الرباعي المحملة بالاسلحة الثقيلة علي الطرقات المؤدية للقصر خاصة الجمهورية، والقصر وشارع النيل، بجانب مدخل كبري المك نمر من جهة الخرطوم عند تقاطع شارعي "عطبرة مع المك نمر".

ونقلت " وسائط التواصل الإجتماعي"، بان الإنتشار الكثيف للشرطة بلغ ذروته بعد دعوات إنتشرت لحشد جماهيري يوم الإثنين عند الواحدة ظهراً وسط الخرطوم.

وتأتي دعوة “تجمع المهنيين السودانيين، إلى التظاهر عشية احتفال البلاد “بذكرى استقلالها الـ 63 وإحتفال المواطنين برأس السنة الميلادية الجديدة، وذلك للمطالبة برحيل النظام”، وتنحي الرئيس عمر البشير الذي يحكم السودان منذ العام 1989م.

وتعتبر هذه الدعوة هي الثانية، بعد الأولى التي نظمها التجمع في 25 ديسمبر 2018 بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات السودانية، وقد وصف نشطاء أن مشاركة الجماهير لم تكن بالقدر المطلوب بالإضافة لتعامل الشرطة السريع بقمع التظاهرات وتفريغها بالغاز المسيل للدموع.

وقال بيان تجمع المهنيبن أن النظام وبعد دخول الثورة أسبوعها الثاني “بات يترنح أمام الضربات المتتالية التي يتلقاها من قوى الشعب السوداني الحية”.

وأوضح البيان أن الجميع اقترب خطوات من الهدف القاضي "بإسقاط النظام والترتيب لتحول ديمقراطي يكفل الحرية والحقوق".

وإندلعت في العديد من المدن السودانية منذ 19 ديسمبر تظاهرات بسبب الأزمة الإقتصادية التي تشهدها البلاد من غلاء في الأسعار وشح في الخبز والمحروقات، وكانت أعنفها في مدينة عطبرة شمالي السودان فيما شملت مدن اخرى مثل مدني، وبورتسودان، دنقلا، والقضارف.

هذا وقد عاد الهدوء لمعظم مدن السودان وإنحسرت موجة الإحتجاجات في الأيام الماضية عدا التي سينظمها تجمع المهنيين اليوم الإثنين.