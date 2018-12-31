تتويج الفنانة ميادة قمر الدين فنانة للمظاهرات والثوار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

توج رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة الشعبية ميادة قمر الدين فنانة باسم المتظاهرين الذين أطلقوا عليهم الثوار وذلك بفضل أغنيتها الجديدة (واقفين رتج) التي بثتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبرها الكثيرون معبرة عن روح الاحتجاجات التي انتظمت البلاد مؤخراً.

والأغنية الجديدة التي أطلقتها ميادة عبر قناة (أغاني سودانية) على يوتيوب كلمات الشاعر هيثم عباس وتقول كلماتها :

ما قول هرجي ساي

راقد لي فوق رأي..

آذن لي دحين يا الأمير

الجعجاع دا مو سواي

ووقف عدد من المتابعين للأغنية عند بعض مقاطعها موضحين بأنها تشبه الوضع الراهن مثل المقاطع التي تقول:

الجماعة ديل فاتوا الحدود

عب السم طمح نفخ اللغود

خلني النميز من طرف جيش بعاشمة ما بكاررلو دود

والمقطع الذي تقول فيه:

شلة هاملة جات اتلقطت

فوق رويسنا لعبت ونطتت

الحليم اكان فقد الصبر مابنحاش وناري نا شطشطت

حيث كتب أحد المعلقين وهو يقول :(شلة هاملة جات أتلقطت… فوق روؤسنا لعبت ونططت…. ده الحاصل في السودان) وكتب آخر معلقاً :(الأغنية دي لي الناس الطالعين مظاهرات تطلعو الركب معناها ).