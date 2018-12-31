فصل أطباء بمستشفى ابن سيناء وإضراب عام بمستشفى الأبيض

الخرطوم: الجريدة

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أن إدارة مستشفى ابن سينا في الخرطوم أقدمت على فصل عدد من نواب اختصاصيي جراحة المسالك البولية وإرجاعهم إلى مجلس التخصصات الطبية بحجة أنهم أضربوا عن الحالات الباردة، بجانب عدم الالتزام بالنشاطات الطبية بالمستشفى، في وقت كشفت اللجنة عن إضراب عام بمستشفى الأبيض بعد تعرض أطباء للضرب من قبل السلطة.

وقالت اللجنة في بيان تحصلت (الجريدة) نسخة منه أمس، إن الأطباء أضربوا مثلهم مثل معظم زملائهم في الحقل الطبي التزاماً بتوجيهات اللجنة الداعمة للحراك الشعبي الذي يعم أغلب مدن السودان، وأبانت أن مستشفى ابن سينا إذ يقوم بذلك إنما يتجاوز كل الأعراف والقوانين التي لم تمنع الإضراب كأحد الوسائل المهمة في سبيل المطالبة بالحقوق.

وفي سياق ذي صلة كشفت اللجنة عن إضراب عام في مستشفى الأبيض التعليمي عن كل الحالات الحرجة والباردة، بما في ذلك العنايات المكثفة وعناية القلب والصدر ومركز الغسيل الدموي والطوارئ والاصابات، وأوضحت أن ذلك يأتي بعد اقتحام قوة مكثفة من السلطات، للمستشفى وضرب الأطباء، واعتقال البعض منهم.

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