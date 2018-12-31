المؤتمر الوطني يعلق بشأن تسيير مسيرة مليونية رداً على المطالبين بإسقاط النظام .. شاهد ماذا قال ؟

استبعد رئيس قطاع الاعلام بالمؤتمر الوطني د. إبراهيم الصديق، امكانية تنظيم الحزب مسيرة مليونية، وذلك على خلفية تصريح القيادي بالحزب بولاية الخرطوم عبد السخي عباس لـ (الجريدة) بإعلانه تسيير مسيرة مليونية للرد على المطالبين بإسقاط النظام.

وقال رئيس قطاع الاعلام بالمؤتمر الوطني في تصريحات لصحيفة (لحظة) الالكترونية إن الحزب بإمكانه أن يحشد المسيرة المليونية ولكنه ليس بحاجة لذلك، وأضاف ان الحزب يمضي في مسيرة البناء للهياكل على كافة المستويات.

وأشار الصديق لدعوة الحزب لإعلاء مبدأ الحوار وتفويت الفرصة على من ذكر أنهم الذين يستهدفون نسف الاستقرار والأمن، وتابع ان الوطني يدعو الجميع لنبذ العنف والتخريب وحرق الممتلكات العامة والخاصة.

وزاد أن إفادة عبد السخي عن تنظيم مسيرة مليونية تشير الى قدرة الحزب على ذلك وليس تخطيطه لتسييرها فعلياً.

وكان عبد السخي قد أعلن في تصريح لـ (الجريدة) نشر في موقعها على (فيس بوك) أمس، تنظيم مسيرة يحشد فيها ملايين كثيرة للرد على المطالبين بإسقاط النظام، ولفت الى تقديرهم لمطالب الجماهير بتوفير الخبز ووصفها بالمشروعة، واستدرك (أما المطالبة بإسقاط النظام فهذا فلم تاني). اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

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