مصادر: انتشار كثيف لقوات الأمن السودانية في شوارع الخرطوم

أكد شهود عيان وجود انتشار أمني كثيف في أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم منذ منتصف الليل. وأكد الشهود أن الانتشار تركز في دوار "القندول" حيث دعا تجمع المهنيين السودانيين للتظاهر ظهر الإثنين من قلب السوق العربي وحتى القصر الرئاسي. وأشاروا إلى أن أفرادا الأمن المنتشرين في شوارع الخرطوم الرئيسيّة يخضعون المارّة لإجراءات التفتيش الشخصي خاصة الشباب. وتشهد معظم مدن السودان، منذ أيام، تظاهرات حاشدة احتجاجا على غلاء المعيشية وأزمة السيولة. وقتل القوات السودانية، حتى اللحظة، أكثر من عشرين متظاهرا وأصابت العشرات.

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