ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية الورقية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الاثنين 31\12\2018

جريدة أخبار اليوم

النائب العام يتسلم التقرير المبدئي للتحقيقات في خسائر الأرواح والممتلكات خلال التظاهرات .

جار سوق ليبيا يودعون (٥٠٠) مليون جنيه دفعة أولى للمصارف .

رئيس الجمهورية لقادة الشرطة : لن نسمح لأي مخرب بالمساس بمكتسبات الشعب وزعزعة الامن والاستقرار .

والي الخرطوم الأسبق يدلي بشهادته أمام محكمة الفساد في قضية مدير هيئة المياه السابق .

محكمة الاسرة والطفل تصدر قرارها بالاعدام شنقاً على مغتصب وقاتل الطفلة مي بالبسابير .

البرلمان يوافق بالاغلبية على ميزانية الحكومة للعام ٢٠١٩ .

جريدة الوطن

وزير العدل يأمر بعدم اعتراض المتظاهرين سلمياً

الرئيس: لن نسمح بالتخريب .. والتدمير لا يحل المشكلة

البرلمان يصادق على الموازنة وسط اعتراض كتلة نيابية

السودان يشارك في تمرين “الموج الأحمر” بجدة

جريدة آخر لحظة

تحرير جازولين المصانع وضخ”500″ مليون جنيه بالمصارف

معتز: أسأل الله ألا يكون 2019 عام رمادة

النائب العام: تدوين 358 بلاغًا بسبب التخريب

تحرير جازولين المصانع والشركات الكبرى

جريدة مصادر

البشير: لن نفرط في الأمن (والهدف ليس قتل المواطنين)

قيادي بالشعبي: حزبنا يعاني حالة جهوية

النائب العام يتسلم التقرير المبدئي بشأن الاحتجاجات

جريدة الدار

النائب العام يكشف الخسائر في الأرواح والممتلكات في الأحداث الأخيرة

الإعدام شنقاً لمغتصب وقاتل طفلة البسابير (مي)

إيداع 500 مليون جنيه من تجار سوق ليبيا بالبنوك

شركة ولاية الخرطوم تهنئ المواطنين بأعياد البلاد وتستعرض خطتها لخواتيم العام

ولاية الخرطوم تتجه لتخصيص طلمبات لوسائل المواصلات

اليوم لطلاب الشهادتين: إمتحان الرياضيات للأساس وعلوم الحاسوب للثانوي

جريدة الانتباهة

النائب العام يتسلم دعاوى ضد قتلة متظاهرين

الرئيس يأمر الشرطة باستخدام قوة أقل ضد المحتجين

الحكومة: حل قضية النقود مارس المقبل

تفاصيل شهادة والي أسبق في قضية مياه الخرطوم الشهيرة

البشير: السلطة ليست حكرًا على حزب واحد

وزير العدل يدعو إلى”الإخلاص في مكافحة الفساد”

وزير المالية: الصرف على الجيش والأمن والشرطة مستمر

المركزي: القطاع المصرفي يمر بظرف غير طبيعي

جريدة التيار

النائب العام يتسلم التقرير المبدئي بشأن التظاهرات

البرلمان يجيز الموازنة وسط رفض وتذمر نواب

البشير: لن نفرط في الأمن و”الهدف ليس قتل المواطنين”

جريدة الصيحة

البشير: لن نسمح بانزلاق البلاد ونحن أكرم من أن نكون نازحين ولاجئين

توريد”500″ مليون جنيه في البنوك في اليوم الأول لمبادرة”إيداع”

النائب العام: تدوين بلاغات بمقتل”19″ وتحرير “203” بلاغ إتلاف

مطالبات بتخفيض نفقات الأجهزة الأمنية والرئاسة ومعتز موسى يرفض

رئيس البرلمان: نشعر بما يمر به الشعب وسنكون عونًا لرئيس الوزراء

جريدة السوداني

البشير: لن نسمح بالتخريب و”مهمة الشرطة أمن المواطن وليس قتله”

الدولار يتراجع بالسوق الموازي

لجنة للتحقيق حول قتل”19″ شخصاً خلال الاحتجاجات

الداخلية: سنتصدى للمخربين ولن نسمح بالفوضى

جريدة المجهر السياسي

تجار سوق ليبيا يودعون”500″ مليون جنيه بالمصارف كدفعة أولى في مبادرة”إيداع”

البرلمان يجيز موازنة 2019 بعجز بلغ”53″ مليار جنيه

إطلاق سراح موقوفين بسبب المظاهرات الأخيرة

تمديد حالة الطوارئ بولايتي شمال كردفان وكسلا لـ”6″ أشهر أخرى

البشير: لن نسمح لأي مخرب المساس بمكتسبات الشعب

جريدة الجريدة

البرلمان يجيز الميزانية بالأغلبية ونواب ينتقدون استئثار قطاع الأمن والدفاع بالنصيب الأكبر

الوطني يستبعد إمكانية تسيير مسيرة مليونية ردًا على المطالبين بإسقاط النظام

بنك السودان: القطاع المصرفي يمر بظرف غير طبيعي

البرلمان يسقط مشروع قانون يخضع استثمارات الزكاة والأوقاف الإسلامية للضرائب

حكومة الجزيرة تشدد على مراقبة توزيع الوقود ودقيق الخبز

إيداع مرسومين جمهوريين بتمديد الطوارئ بشمال كردفان وكسلا للهيئة التشريعية